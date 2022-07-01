Foxtrot Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Foxtrot varia da $125,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $201,000 per un Operazioni di Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Foxtrot. Ultimo aggiornamento: 9/4/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $125K
Operazioni di Business
$201K
Manager di Prodotto
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Foxtrot è Operazioni di Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Foxtrot è $142,710.

