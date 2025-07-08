Directory Aziendale
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Stipendi

Lo stipendio di Four Seasons Hotel varia da $40,300 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $104,520 per un Assistente Amministrativo nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Four Seasons Hotel. Ultimo aggiornamento: 9/4/2025

$160K

Contabile
Median $63K
Assistente Amministrativo
$105K
Servizio Clienti
$40.3K

Manager di Data Science
$85.5K
Marketing
$74.6K
Designer di Prodotto
$43K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Four Seasons Hotel è Assistente Amministrativo at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $104,520. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Four Seasons Hotel è $68,813.

Altre Risorse