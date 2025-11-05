La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso Fortinet varia da $136K per year per P1 a $268K per year per P6. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $212K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fortinet. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fortinet, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
