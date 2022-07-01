Foresight Sports Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Foresight Sports varia da $105,525 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $132,600 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Foresight Sports. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Ingegnere Hardware
$118K
Manager di Progetto
$133K
Ingegnere del Software
$106K

FAQ

The highest paying role reported at Foresight Sports is Manager di Progetto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Foresight Sports is $117,585.

