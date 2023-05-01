Fluke Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Fluke va da $13,236 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $222,063 per un Risorse Umane all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Fluke. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Risorse Umane
$222K
Ingegnere Meccanico
$111K
Designer di Prodotto
$13.2K

Product Manager
$183K
Project Manager
$137K
Ingegnere del Software
$109K
Responsabile Ingegneria Software
$216K
Responsabile Programmi Tecnici
$109K
FAQ

The highest paying role reported at Fluke is Risorse Umane at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluke is $124,055.

Altre risorse