Fluidra Stipendi

Lo stipendio di Fluidra varia da $49,668 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $217,260 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Fluidra. Ultimo aggiornamento: 9/8/2025

$160K

Manager di Prodotto
Median $59.9K
Risorse Umane
$145K
Marketing
$59.6K

Designer di Prodotto
$166K
Recruiter
$143K
Ingegnere del Software
$49.7K
Architetto di Soluzioni
$217K
Hæstlaunaða hlutverkið hjá Fluidra er Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $217,260. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fluidra er $142,800.

Altre Risorse