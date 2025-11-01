Directory Aziendale
First Citizens Bank
First Citizens Bank Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in India presso First Citizens Bank varia da ₹4.48M a ₹6.35M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di First Citizens Bank. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

₹5.08M - ₹6.02M
India
Range Comune
Range Possibile
₹4.48M₹5.08M₹6.02M₹6.35M
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in First Citizens Bank in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,354,433. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in First Citizens Bank per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in India è ₹4,475,731.

