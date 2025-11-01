Directory Aziendale
First Citizens Bank
First Citizens Bank Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Designer di Prodotto media in United States presso First Citizens Bank varia da $145K a $207K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di First Citizens Bank. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

$165K - $187K
United States
Range Comune
Range Possibile
$145K$165K$187K$207K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso First Citizens Bank?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in First Citizens Bank in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $206,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in First Citizens Bank per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $145,250.

