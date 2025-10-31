Directory Aziendale
Field Nation
Field Nation Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Bangladesh presso Field Nation varia da BDT 2.91M a BDT 4.24M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Field Nation. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Range Comune
Range Possibile
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+BDT 7.07M
Robinhood logo
+BDT 10.85M
Stripe logo
+BDT 2.44M
Datadog logo
+BDT 4.27M
Verily logo
+BDT 2.68M
Quali sono i livelli di carriera presso Field Nation?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Field Nation in Bangladesh raggiunge una retribuzione totale annua di BDT 4,244,534. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Field Nation per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Bangladesh è BDT 2,913,621.

