Fidelity Investments
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Architetto Sicurezza Cloud

Fidelity Investments Architetto Sicurezza Cloud Stipendi

La retribuzione Architetto Sicurezza Cloud in United States presso Fidelity Investments varia da $104K per year per L4 a $197K per year per L7. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$104K
$88.7K
$3.3K
$12.3K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto Sicurezza Cloud in Fidelity Investments in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $205,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity Investments per il ruolo Architetto Sicurezza Cloud in United States è $138,000.

