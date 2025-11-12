La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Salt Lake City Greater Area presso Fidelity Investments varia da $120K per year per L3 a $178K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Salt Lake City Greater Area mediano year ammonta a $174K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)