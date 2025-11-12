La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in New York City Area presso Fidelity Investments varia da $108K per year per L4 a $161K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $129K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$108K
$98.2K
$2.1K
$7.4K
L5
$161K
$130K
$6K
$25.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)