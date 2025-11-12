Directory Aziendale
Fidelity Investments
Fidelity Investments Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a Greater Dallas Area

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Dallas Area presso Fidelity Investments varia da $89.9K per year per L3 a $219K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dallas Area mediano year ammonta a $96.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Livello Base)
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
Software Engineer
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
Senior Software Engineer
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
Principal Software Engineer
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Fidelity Investments in Greater Dallas Area raggiunge una retribuzione totale annua di $219,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity Investments per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in Greater Dallas Area è $94,925.

Altre Risorse