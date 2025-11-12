La retribuzione Ingegnere Dati in United States presso Fidelity Investments varia da $89.5K per year per L3 a $154K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $94.9K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$89.5K
$81.4K
$0
$8.1K
L4
$126K
$111K
$4.4K
$10.8K
L5
$154K
$140K
$2K
$12K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)