Fidelity Investments Ingegnere Software Backend Stipendi a Salt Lake City Greater Area

La retribuzione Ingegnere Software Backend in Salt Lake City Greater Area presso Fidelity Investments varia da $89K per year a $260K. Il pacchetto di retribuzione in Salt Lake City Greater Area mediano year ammonta a $139K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$135K
$122K
$0
$13K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Aggiungi Compenso
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Fidelity Investments in Salt Lake City Greater Area raggiunge una retribuzione totale annua di $259,650. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity Investments per il ruolo Ingegnere Software Backend in Salt Lake City Greater Area è $139,000.

