La retribuzione Ingegnere Software Backend in Raleigh-Durham Area presso Fidelity Investments varia da $97.9K per year per L3 a $180K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Raleigh-Durham Area mediano year ammonta a $143K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
$97.9K
$84.9K
$3.8K
$9.3K
L4
$107K
$93.2K
$2.7K
$11.1K
L5
$143K
$122K
$2.7K
$17.6K
L6
$177K
$138K
$2.3K
$36.4K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)