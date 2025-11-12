La retribuzione Ingegnere Software Backend in Greater Dublin Area presso Fidelity Investments varia da €57.7K per year per L4 a €109K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dublin Area mediano year ammonta a €74.7K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)