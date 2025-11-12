Directory Aziendale
Fidelity Investments
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere Software Backend

  • Greater Dublin Area

Fidelity Investments Ingegnere Software Backend Stipendi a Greater Dublin Area

La retribuzione Ingegnere Software Backend in Greater Dublin Area presso Fidelity Investments varia da €57.7K per year per L4 a €109K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dublin Area mediano year ammonta a €74.7K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Livello Base)
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Software Engineer
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
Senior Software Engineer
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
Principal Software Engineer
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Visualizza 3 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Fidelity Investments in Greater Dublin Area raggiunge una retribuzione totale annua di €115,254. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity Investments per il ruolo Ingegnere Software Backend in Greater Dublin Area è €78,779.

