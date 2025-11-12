La retribuzione Ingegnere Software Backend in Chennai Metropolitan Area presso Fidelity Investments varia da ₹1.24M per year per L4 a ₹2.33M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Chennai Metropolitan Area mediano year ammonta a ₹1.24M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)