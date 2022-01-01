Fidelity Investments Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Fidelity Investments varia da $7,960 in retribuzione totale all'anno per un Risorse Umane nella fascia bassa fino a $446,667 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Fidelity Investments. Ultimo aggiornamento: 9/5/2025

$160K

Ingegnere del Software
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere Crypto

Ingegnere di Sistemi

Data Scientist
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Manager di Prodotto
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Manager di Ingegneria del Software
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analista di Business
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Architetto di Soluzioni
L6 $166K
L7 $233K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Analista Finanziario
L3 $69.6K
L6 $138K
Servizio Clienti
Median $60K
Designer di Prodotto
L4 $105K
L5 $140K

UX Designer

Analista di Dati
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consulente di Management
Median $160K
Manager di Progetto
Median $163K
Manager di Data Science
Median $250K
Marketing
Median $155K
Manager di Programma
Median $192K
Analista di Cybersecurity
Median $138K
Vendite
Median $96K
UX Researcher
Median $240K
Attuario
Median $135K
Manager di Programma Tecnico
Median $98K
Venture Capitalist
Median $185K

Principal

Contabile
$102K

Contabile Tecnico

Assistente Amministrativo
$60.2K
Operazioni di Business
$69.2K
Ingegnere Elettrico
$398K
Risorse Umane
$8K
Manager di Design di Prodotto
$234K
Recruiter
$70.4K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fidelity Investments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Fidelity Investments è Ingegnere del Software at the L9|VP Software Engineering level con una retribuzione totale annua di $446,667. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity Investments è $157,072.

