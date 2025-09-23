Directory Aziendale
Fidelity International
Fidelity International Analista di Business Stipendi

La retribuzione totale Analista di Business media in India presso Fidelity International varia da ₹2.28M a ₹3.12M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity International. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

₹2.47M - ₹2.93M
India
Range Comune
Range Possibile
₹2.28M₹2.47M₹2.93M₹3.12M
Range Comune
Range Possibile

₹13.98M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Fidelity International in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,115,846. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity International per il ruolo Analista di Business in India è ₹2,275,922.

