Directory Aziendale
Fetch
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto delle Soluzioni

Fetch Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in United States presso Fetch varia da $113K a $165K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fetch. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$130K - $148K
United States
Range Comune
Range Possibile
$113K$130K$148K$165K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Architetto delle Soluzioni inviis presso Fetch per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fetch, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto delle Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Architetto Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Fetch in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $165,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fetch per il ruolo Architetto delle Soluzioni in United States è $113,400.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Fetch

Aziende Correlate

  • doxo
  • Epic Systems
  • Athenahealth
  • Superhuman
  • Ibotta
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.