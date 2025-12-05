Directory Aziendale
Ferrovial
Ferrovial Ingegnere Civile Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Civile media in Spain presso Ferrovial varia da €27.1K a €39.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ferrovial. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$35.5K - $41.2K
Spain
Range Comune
Range Possibile
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Ferrovial?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Civile in Ferrovial in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €39,348. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ferrovial per il ruolo Ingegnere Civile in Spain è €27,113.

Altre Risorse

