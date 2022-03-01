Directory Aziendale
Farmers Business Network
Farmers Business Network Stipendi

Lo stipendio di Farmers Business Network varia da $171,638 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter nella fascia bassa fino a $480,390 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Farmers Business Network. Ultimo aggiornamento: 10/9/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $180K
Data Scientist
$205K
Risorse Umane
$176K

Manager di Prodotto
$199K
Manager di Programma
$281K
Recruiter
$172K
Manager di Programma Tecnico
$480K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Farmers Business Network, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

