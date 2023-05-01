Directory Aziendale
Faraday Technology
Faraday Technology Stipendi

Lo stipendio di Faraday Technology varia da $40,935 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $67,810 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Faraday Technology. Ultimo aggiornamento: 10/18/2025

Ingegnere Hardware
$61.4K
Manager di Progetto
$67.8K
Ingegnere del Software
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Faraday Technology è Manager di Progetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $67,810. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Faraday Technology è $61,364.

