Fanatics
Fanatics Stipendi

Lo stipendio di Fanatics varia da $7,881 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $305,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Fanatics. Ultimo aggiornamento: 10/18/2025

Ingegnere del Software
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $210K
Manager di Ingegneria del Software
Median $305K

Chief of Staff
Median $65K
Data Scientist
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analista di Dati
Median $131K
Assistente Amministrativo
$103K
Analista di Business
$7.9K
Manager di Data Science
$164K
Risorse Umane
$163K
Designer di Prodotto
$151K
Recruiter
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Manager di Programma Tecnico
$238K
UX Researcher
$125K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Fanatics, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Fanatics è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $305,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fanatics è $156,975.

