Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso FalconX ammonta a ₹97.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di FalconX. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
FalconX
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹97.6K
Livello
L5
Base
₹97.6K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso FalconX?

₹160K

Nessuno stipendio trovato
Altre Risorse