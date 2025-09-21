Directory Aziendale
F5 Networks
F5 Networks Recruiter Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Recruiter in United States mediano presso F5 Networks ammonta a $153K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di F5 Networks. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Pacchetto Mediano
company icon
F5 Networks
Technical Recruiter
Chicago, IL
Totale annuo
$153K
Livello
Technical Recruiter
Base
$130K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$13K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso F5 Networks?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In F5 Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In F5 Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in F5 Networks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $159,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in F5 Networks per il ruolo Recruiter in United States è $153,000.

Altre Risorse