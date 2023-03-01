Exxeta Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Exxeta varia da $56,964 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $98,865 per un Consulente di Management nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Exxeta. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $57K
Manager di Prodotto
Median $90.4K
Consulente di Management
$98.9K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Exxeta è Consulente di Management at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $98,865. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Exxeta è $90,376.

