Expleo Group
Expleo Group Ingegnere del Software Stipendi a Greater Dublin Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Dublin Area mediano presso Expleo Group ammonta a €52.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Expleo Group. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Totale annuo
€52.9K
Livello
Senior Technical Engineer
Base
€52.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Expleo Group?

€142K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Expleo Group in Greater Dublin Area raggiunge una retribuzione totale annua di €79,555. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Expleo Group per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Dublin Area è €52,893.

