Directory Aziendale
exadel
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Uzbekistan

exadel Ingegnere del Software Stipendi a Uzbekistan

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Uzbekistan mediano presso exadel ammonta a UZS 646.29M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di exadel. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Totale annuo
UZS 646.29M
Livello
Senior
Base
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso exadel?

UZS 2B

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di UZS 375.75M+ (a volte UZS 3.76B+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in exadel in Uzbekistan raggiunge una retribuzione totale annua di UZS 751,500,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in exadel per il ruolo Ingegnere del Software in Uzbekistan è UZS 646,290,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per exadel

Aziende Correlate

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse