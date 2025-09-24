Directory Aziendale
Ethereum Foundation
Ethereum Foundation Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in Costa Rica presso Ethereum Foundation varia da CRC 50.67M a CRC 70.57M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ethereum Foundation. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Retribuzione Totale Media

CRC 54.29M - CRC 63.94M
Costa Rica
Range Comune
Range Possibile
CRC 50.67MCRC 54.29MCRC 63.94MCRC 70.57M
Range Comune
Range Possibile

CRC 80.42M

Quali sono i livelli di carriera presso Ethereum Foundation?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Ethereum Foundation in Costa Rica raggiunge una retribuzione totale annua di CRC 70,571,779. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ethereum Foundation per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Costa Rica è CRC 50,666,918.

