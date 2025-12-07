Directory Aziendale
Establishment Labs
Establishment Labs Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Costa Rica presso Establishment Labs varia da CRC 10.52M a CRC 14.94M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Establishment Labs. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Range Comune
Range Possibile
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Establishment Labs?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Establishment Labs in Costa Rica raggiunge una retribuzione totale annua di CRC 14,938,728. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Establishment Labs per il ruolo Ingegnere del Software in Costa Rica è CRC 10,522,060.

Altre Risorse

