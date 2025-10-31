Directory Aziendale
Esprow
Esprow Recruiter Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Recruiter in Russia mediano presso Esprow ammonta a RUB 733K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Esprow. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Totale annuo
RUB 733K
Livello
L3
Base
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Esprow?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Esprow in Russia raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 732,672. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Esprow per il ruolo Recruiter in Russia è RUB 732,672.

