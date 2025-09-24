La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Ernst and Young varia da $104K per year per Software Engineer a $125K per year per Staff Software Engineer 2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $119K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ernst and Young. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Ernst and Young, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione