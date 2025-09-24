Directory Aziendale
Ernst and Young
Ernst and Young Senior Consultant Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Senior Consultant in United States mediano presso Ernst and Young ammonta a $129K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ernst and Young. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Ernst and Young
Senior Consultant
Atlanta, GA
Totale annuo
$129K
Livello
-
Base
$129K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Ernst and Young?

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ernst and Young, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un jobFamilies.Senior Consultant in Ernst and Young in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $225,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ernst and Young per il ruolo jobFamilies.Senior Consultant in United States è $128,000.

