Ernst and Young
Ernst and Young Recruiter Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ernst and Young. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Retribuzione Totale Media

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Range Comune
Range Possibile
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Range Comune
Range Possibile

ARS 194.91M

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ernst and Young, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Ernst and Young in Argentina raggiunge una retribuzione totale annua di ARS 37,252,159. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ernst and Young per il ruolo Recruiter in Argentina è ARS 27,296,840.

