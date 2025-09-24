Directory Aziendale
Ernst and Young
Ernst and Young Ingegnere Biomedico Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Biomedico media in Ireland presso Ernst and Young varia da €18.2K a €25.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ernst and Young. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Retribuzione Totale Media

€19.5K - €22.9K
Ireland
Range Comune
Range Possibile
€18.2K€19.5K€22.9K€25.3K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ernst and Young, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere Biomedico at Ernst and Young in Ireland sits at a yearly total compensation of €25,331. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Ingegnere Biomedico role in Ireland is €18,186.

