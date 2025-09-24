Directory Aziendale
Ernst and Young
  • Stipendi
  • Attuario

  • Tutti gli stipendi Attuario

Ernst and Young Attuario Stipendi

La retribuzione Attuario in United States presso Ernst and Young varia da $171K per year per Senior a $210K per year per Manager. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $231K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ernst and Young. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$171K
$153K
$0
$18.3K
Manager
$210K
$185K
$0
$24.7K
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ernst and Young, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



