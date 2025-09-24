Directory Aziendale
Ericsson
Ericsson Ingegnere Hardware Stipendi

La retribuzione Ingegnere Hardware in Sweden presso Ericsson varia da SEK 484K per year per JS5 a SEK 720K per year per JS7. Il pacchetto di retribuzione in Sweden mediano year ammonta a SEK 618K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ericsson. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Posizioni Incluse

Ingegnere ASIC

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Ericsson in Sweden raggiunge una retribuzione totale annua di SEK 912,422. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ericsson per il ruolo Ingegnere Hardware in Sweden è SEK 618,023.

