Equality Health Stipendi

Lo stipendio di Equality Health varia da $169,150 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $180,197 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Equality Health. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Manager di Prodotto
$169K
Manager di Ingegneria del Software
$180K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Equality Health è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $180,197. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Equality Health è $174,673.

