Equal Experts Stipendi

Lo stipendio di Equal Experts varia da $42,771 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $299,495 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Equal Experts. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $42.8K

Ingegnere Software Backend

Analista di Dati
$61.2K
Consulente di Management
$205K

Recruiter
$109K
Manager di Ingegneria del Software
$188K
Architetto di Soluzioni
$299K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Equal Experts è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $299,495. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Equal Experts è $148,650.

