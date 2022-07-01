Directory Aziendale
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Stipendi

Lo stipendio di EPI-USE Labs varia da $127,400 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $190,045 per un Architetto delle Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di EPI-USE Labs. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Ingegnere del Software
$127K
Architetto delle Soluzioni
$190K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in EPI-USE Labs è Architetto delle Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $190,045. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in EPI-USE Labs è $158,723.

