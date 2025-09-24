La retribuzione Ingegnere del Software in Romania presso Endava varia da RON 91.1K per year per Software Engineer a RON 356K per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Romania mediano year ammonta a RON 114K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Endava. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
