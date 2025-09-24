Directory Aziendale
Endava
La retribuzione Ingegnere del Software in Romania presso Endava varia da RON 91.1K per year per Software Engineer a RON 356K per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Romania mediano year ammonta a RON 114K.

Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Endava?

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere DevOps

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Endava in Romania raggiunge una retribuzione totale annua di RON 356,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Endava per il ruolo Ingegnere del Software in Romania è RON 113,819.

