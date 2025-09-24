Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Czech Republic mediano presso Emplifi ammonta a CZK 1.48M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Emplifi. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Totale annuo
CZK 1.48M
Livello
-
Base
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Emplifi?

CZK 3.49M

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Emplifi in Czech Republic raggiunge una retribuzione totale annua di CZK 1,667,182. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Emplifi per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Czech Republic è CZK 1,452,608.

