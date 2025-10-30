Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Germany mediano presso EMBL ammonta a €84.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di EMBL. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
EMBL
Software Engineer
Heidelberg, BW, Germany
Totale annuo
€84.7K
Livello
Senior
Base
€84.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso EMBL?
+€50.7K
+€77.8K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
Ultimi invii di stipendi
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in EMBL in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €134,321. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in EMBL per il ruolo Ingegnere del Software in Germany è €84,740.

