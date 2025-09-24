La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Elsevier varia da $89.6K per year per Software Engineer 1 a $148K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $110K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Elsevier. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione