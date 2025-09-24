Directory Aziendale
Elsevier
Elsevier Manager di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in United States mediano presso Elsevier ammonta a $120K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Elsevier. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Elsevier
Product Manager
New York, NY
Totale annuo
$120K
Livello
Product Manager 3
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
7 Anni
Anni esp
12 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Elsevier?

$160K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Elsevier in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $276,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Elsevier per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $130,000.

