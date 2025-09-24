Directory Aziendale
Ellucian
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Ellucian Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in Mexico presso Ellucian ammonta a MX$352K per year per L1. Il pacchetto di retribuzione in Mexico mediano year ammonta a MX$356K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ellucian. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
L1(Livello Base)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Ellucian?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Ellucian in Mexico raggiunge una retribuzione totale annua di MXMX$25,560,620. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ellucian per il ruolo Ingegnere del Software in Mexico è MXMX$6,832,568.

