Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in United States mediano presso Ellucian ammonta a $98K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ellucian. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Ellucian
Product Manager
Seattle, WA
Totale annuo
$98K
Livello
L1
Base
$98K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Ellucian?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Manager di Prodotto bij Ellucian in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $171,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ellucian voor de Manager di Prodotto functie in United States is $98,000.

