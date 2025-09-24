Directory Aziendale
Element Fleet Management
Element Fleet Management Data Scientist Stipendi

La retribuzione totale Data Scientist media in Canada presso Element Fleet Management varia da CA$160K a CA$218K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Element Fleet Management. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Retribuzione Totale Media

CA$171K - CA$206K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$160KCA$171KCA$206KCA$218K
Range Comune
Range Possibile

CA$226K

Quali sono i livelli di carriera presso Element Fleet Management?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Element Fleet Management in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$217,685. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Element Fleet Management per il ruolo Data Scientist in Canada è CA$159,511.

Altre Risorse